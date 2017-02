GENOVA. 20 FEB. ArteGEnova 2017, in corso di svolgimento allo Stand 147 del padiglione Blu della Fiera di Genova è presente la Gattafame Art Gallery, galleria d’arte che ha sede a Bernareggio (Monza e Brianza).

E sono prprio loro i responsabili della Gattafame Art Gallery, Mariapia Cassago e Sandro Mandelli, a racocntare gli autori presenti. “Abbiamo deciso di portare delle opere differenti che si distaccano un po’ dalla nostra tradizione”.

Ed ecco spuntare le opere degli artisti presenti in fiera. Il giapponese Miyayama Kaori con “Le radici del cielo”, una xilografia di fili e tessuti su struttura in legno delle dimensioni di 40×40.

Quella del lodigiano Pierpaolo Curti che appaiono come paesaggi e architetture vuoti, quasi metafisici e per le opere del piemontese Francesco Arecco, in gran parte realizzate con legni di liuteria.

Poi ancora Federico Casati, Walter Gadda, Mimmo Iacopino, Elena Monzo ed Arturo Vermi.

In Galleria (www.gattafameartgallery.com), però, in via Roma 90 a Bernareggio sono presenti anche altri artisti:

Franco Angeli, Arman, Angelo Brescianini, Roberto Crippa, Piero Dorazio, J.Eduard Eielson, Bonomo Faita, Agostino Ferrari, Emilio Isgrò, Gian Marco Montesano, Aldo Mondino, Claudio Olivieri, Mario Raciti, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Daniel Spoerri, Giulio Turcato, Walter Valentini.