SAVONA. 24 FEBBR. Un convegno sugli “ Oliveti di Arnasco”, la consegna del premio “Sociolio”, l’assemblea annuale dei soci, una visita ai celebri uliveti, un workshop, tre relazioni sul tema dell’ olio e la degustazione di alcuni piatti tipici legati al prodotto. Sono questi, in estrema sintesi, alcuni fra i principali ingredienti di: “Oliveti di Arnasco-L’ importanza del terroir per un oliveto produttivo e di qualità”. Si tratta di un evento organizzato dalla Cooperativa Olivicola di Arnasco, in collaborazione con AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). A fare gli onori di casa ed ad introdurre i temi salienti del convegno saranno lo stesso presidente della Cooperativa Olivicola di Arnasco Luciano Gallizia ed il sindaco Alfredino Gallizia.

“Si tratta di un evento di grande rilievo- ci ha detto il presidente Luciano Gallizia- per la nostra cooperativa, in quanto sarà anche l’occasione per fare il punto sulla nostra attività, sul settore olivicolo e per scambiarci opinioni sulle novità che caratterizzano produzione, estrazione e commercializzazione di questo prodotto tipico della nostra terra”.

Questo il programma: alle 15 e 30 ci sarà la registrazione dei partecipanti, alle 15 e 45 è prevista la visita presso gli uliveti in località Castello (frazione di Bezzo) accompagnati da Gianluca Bico.

Alle 17 si svolgerà l’assemblea annuale dei soci della Cooperativa Olivicola a cui seguiranno gli interventi di Luciano Gallizia ed Elisa Traverso (Esperienze e progettualità dell Cooperativa per crescere: micorizzazione, produzioni biologiche, tecnologie di estrazione e frantoio a impatto zero), di Gianluca Bico (La nutrizione dell’ oliveto con la concimazione guidata) e di Romano Capponi ed Enzo Nobile-Laboratorio Biodis (Dalle analisi del terreno al piano di fertilizzazione personalizzato).

Seguirà la consegna del Premio “Sociolio”, mentre alle 19 e 15 ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli nella piazza della Cooperativa. A conclusione della manifestazione si terrà l’ evento: “L’ olio extravergine di oliva Arnasca nella cucina ligure” con la presentazione di piatti titpici in piazza IV Novembre.

CLAUDIO ALMANZI