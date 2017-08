Ad Arenzano una Festa piratesca con i Pirati dei caruggi

GENOVA. 17 AGO. Sabato 19 agosto i pirati invadono Arenzano con il 1° Raduno della Filibusta Italiana.

Giornata dedicata alla pirateria e al mondo marinaresco tra animazione, musica, giochi, storia, cultura, gastronomia e tanto divertimento nel centro storico e sul Lungomare in collaborazione con gli operatori economici e gli stabilimenti marini, a cura del Comitato Carnevale dei Ragazzi.

– Ore 11.00 arrivo e attracco del veliero Pandora presso il porto

– Ore 11.30/12.30 e 14.00/15.30 Arrembaggio e visita guidata al veliero a cura dei circoli velici di Arenzano

– Ore 15.00 inizio “Caccia al Tesoro” in Via Bocca a cura di Amici di Arenzano

– Ore 16.30 inizio parata (Via Capitan Romeo altezza Poste Italiane), figure Piratesche con duelli e musica.

Partecipate in abiti pirateschi!

– Ore 18.00 premiazione “Caccia al Tesoro” in P.zza Colombo dove una giuria “in incognito” premierà il miglior Pirata, la migliore interpretazione e il Bucaniere più autentico.

– Ore 18.30 nella stessa piazza, presentazione dello storico Capitan Romeo

– Ore 20.30 Gran finale in P.zza Calasetta con il concerto de Brigada Pirata Live

– Ore 22.00 Cazzalaranda! in Piazza Calasetta con “I Pirati dei caruggi” con Enrique Balbontin, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino e Andrea Ceccon.

La parola “pirata” deriva dal greco “peiratès” che significa “colui che cerca la sua fortuna nelle avventure”. Ed è proprio in questa nuova avventura che i Pirati dei Caruggi, con insensato ottimismo, cercano le loro fortune.

Più sporchi e malfamati degli stessi caruggi dove si esibiscono, al di fuori degli stereotipi e non solo di quelli, i Fab Four di San Donato tornano per affrontare questa nuova stagione estiva più impreparati e disorganizzati che mai, affidando come sempre al caso l’eventuale responsabilità dei loro clamorosi successi, a cominciare dai sistematici sold-out della passata stagione invernale.

Lo spettacolo, “Cazzalaranda!”, sarà composto di molte novità senza dimenticare i classici del repertorio. Come diceva il grande capitano di teatro Svobòda: “Quando momento di salire su palco viene, anche idea viene”; e non s’è mai vista epoca più adatta all’arrembaggio e ai colpi di cannone.

Per tutta la giornata in Piazza Mazzini, mercatino delle opere del proprio ingegno.

In caso di maltempo la festa sarà rinviata. L’evento è gratuito.

Internet: www.arenzanoturismo.it