Ad Albenga successo per la collettiva all’ UCAI

SAVONA. 13 FEBBR. Sta ottenendo un notevole successo di pubblico ed ha anche avuto la visita di diversi giornalisti, galleristi, critici e collezionisti la bella collettiva allestita in piazza dei Leoni dall’ UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani). Nella sede ingauna dell’ associazione infatti, fino alla fine del mese, resteranno in esposizione le opere degli undici artisti che hanno aderito all’iniziativa. Si tratta di Gino Pisanello, Giuseppe Ferrando, Marinella Azzoni, Donatella Balsamo, Giancarlo Buzzi, Valeria Gollo, Luciana Licari, Paola Moreno, Laura Nan, Maria Rodino e Luisa Vincini. Sabato (alle ore 15) presso la sede di Piazza dei Leoni, si terrà anche l’assemblea degli artisti aderenti al sodalizio, in occasione della festa del Patrono, il Beato Angelico, che viene celebrata tradizionalmente il 18 Febbraio. Nell’ occasione avverrà anche la consegna agli artisti delle tessere 2017.

” Quest’anno- ci ha spiegato lo stesso Giovanni Sardo, presidente dell’ UCAI- sarà con noi il Vescovo diocesano. Per questo invito tutti i nostri soci ed amici ad essere numerosi per rendere partecipe Monsignor Guglielmo Borghetti della nostra attività. Quest’anno, dato che abbiamo deciso di impostare l’attività con un’attenzione particolare alla formazione, dopo l’intervento del nostro Vescovo, sarà con noi un noto gallerista: si tratta di Gian Pietro Menzani”.

Menzani presenterà due brevi interventi: il primo dedicato al mercato mondiale dell’arte cui seguirà un piccolo dibattito. Nel secondo intervento illustrerà invece alcuni principi base circa l’allestimento delle mostre, a cui seguirà un ultimo breve dibattito.

“Alla fine del pomeriggio – conclude il presidente Sardo- consegneremo le tessere a tutti gli iscritti e presenteremo il calendario delle iniziative che la nostra associazione ha in animo di mettere in campo per il 2017”. Tornando alla bella collettiva d’arte, ospitata nella sede della sezione Ucai della Diocesi di Albenga- Imperia, va ricordato che è possibile visitarla ogni sabato dalle ore 15 e 30 alle ore 18 e 30.

CLAUDIO ALMANZI