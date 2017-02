Ad Albenga nuove iniziative di volontariato

SAVONA. 9 FEBBR. L’ OFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes) sabato e domenica offrirà nelle parrocchie le violette, il cui ricavato permetterà di dare gratuitamente, a malati ed alle persone bisognose, o in stato di difficoltà, la possibilità di andare in pellegrinaggio a Lourdes nel prossimo mese di ottobre.

L’ associazione festeggerà nel fine settimana sia la prima apparizione (avvenuta l’ 11 febbraio 1848), sia l’ ottantacinquesimo anniversario della fondazione dell’ Oftal che, a livello locale,, è presieduta da Nicoletta Basso.

I Fieui dei Caruggi hanno deciso di devolvere quest’anno i fondi, raccolti in beneficenza, ai terremotati del centro Italia. Saranno direttamente i Fieui infatti a portare gli aiuti a persone, o gruppi individuati nelle zone colpite dal sisma. A tal proposito è nata anche una lodevole iniziativa che sta riscuotendo un grande successo. Un noto ristoratore albenganese, Gaetano Camiolo, ha deciso di offrire una cena di solidarietà per affiancare l’impegno benefico dei Fieui di Caruggi. L’ appuntamento è a Vadino per giovedì 23 febbraio, alle ore 20, alla Trattoria del mare in via Michelangelo. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione presso il negozio “Silvana, idee per la casa” in via Medaglie d’oro 85.

L’ Associazione culturale Governo Ombra comunica le date nelle quali si svolgerà la terza edizione di Albenga Dreams, il festival dedicato al fumetto, al gioco ed all’intrattenimento di genere fantasy e fantascientifico. La kermesse si svolgerà nei giorni dal 4 al 6 agosto 2017, con il patrocinio del Comune di Albenga. Gli organizzatori hanno anche annunciato che sarà mantenuta la formula ormai consolidata di un festival che proporrà musica e spettacoli dal vivo, gare di cosplay, mercatino, stand alimentari, ospiti dal mondo del fumetto e dell’intrattenimento, e che popolerà il Centro Storico di Albenga di maschere e meraviglie.

Per conoscere quali saranno gli ospiti della manifestazione, e gli appuntamenti preparatori all’evento è possibile seguire la pagina FB Albengadreams o il sito Internet albengadreams.it L’ associazione SJAMO (Sào José Amici nel Mondo) ci ha comunicato che prosegue con successo il progetto “Servizio civile in rosa” che vede impegnate ad Albenga due volontarie che stanno portando avanti il progetto “Un cammino condiviso”. Inoltre le due volontarie stanno anche seguendo il progetto “Maria Pia”, che riguarda l’ accoglienza di famiglie, bambini e adolescenti in difficoltà attraverso l’adozione e l’affido. A tal proposito si stanno svolgendo riunioni periodiche nell’ Ufficio Politiche Sociali del Comune di Albenga. Sjamo è stata costituita ad Albenga nel febbraio del 2000 per volere di un gruppo di volontari che sin dal 1986 operava nel settore della cooperazione internazionale in attività a tutela dell’infanzia e della famiglia.

CLAUDIO ALMANZI