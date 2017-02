Ad Albenga molte iniziative in Diocesi

SAVONA. 1 FEBBR. La Diocesi di Albenga-Imperia ha annunciato tutta una serie di iniziative culturali, devozionali ed educative che si terranno nei prossimi giorni ad Albenga ed Alassio.

Domani, organizzata dall’ USMI (Unione delle Superiori Maggiori do Italia), si svolgerà la Giornata degli istituti religiosi maschili e femminili, che si celebrerà (inizio alle ore 15 e 30) nella chiesa di Santa Maria in Fontibus. Dopo la cerimonia della benedizione delle candele, si svolgerà la Processione, verso la vicina Cattedrale di San Michele, dove alle ore 16 il vescovo Guglielmo Borghetti presiederà la messa, cui farà seguito la cerimonia del Rinnovo dei Voti da parte dei religiosi e delle religiose presenti.

L’ associazione Migrantes, guidata dal direttore Giorgio Pizzo, organizza, in collaborazione con il Comune di Albenga, una interessante ed attualissima Conferenza venerdì 3 febbraio. Verranno presentati i risultati del terzo rapporto sulla protezione internazionale in Italia ed il 25esimo rapporto sull’ immigrazione della Caritas. Fra i relatori il vescovo diocesano Mosignor Guglielmo Borghetti, l’antropologa Maria Cristina Molfetta ed i dottori Sergio Durando, Maddalena Stortoni e Lucia Foglino.

Per sabato è in programma la Giornata diocesana dedicata della scuola cattolica. Per l’occasione i vari Uffici della Curia, in collaborazione con il Centro scolastico diocesano “Redemptoris Mater”, organizzano un corso di aggiornamento rivolto ai docenti delle scuole paritarie e statali di ogni ordine e grado sul tema:” L’ ideologia gender, una sfida antropologico- educativa”. L’ inizio è previsto per le ore 9 in via Leonardo da Vinci, 34. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0182 554970.

Sempre sabato l’ associazione Monsignor Palmarini, in occasione dell’ anniversario della scomparsa del famoso biblista, terrà la propria assemblea annuale, presso il Centro polifunzionale dell’ Opera del Sacro Cuore (inizio alle ore 6 e 30). Alle ore 18 e 30 nella Chiesa del Santuario del Sacro Cuore verrà officiata la messa a suffragio di Monsignor Niccolò Palmarini.

Lunedì 6 febbraio nella Parrocchia di Sant’ Ambrogio ad Alassio si svolgerà il secondo incontro, a livello di vicariato foraneo, dedicato agli appuntamenti di preparazione al Sacramento del matrimonio per le giovani coppie. L’ incontro verrà curato dal parroco Angelo De Canis.

Infine l’ Ufficio diocesano Pellegrinaggi informa che il viaggio in pullman a Lourdes si svolgerà dal 10 al 12 febbraio. Per coloro che volessero avere maggiori informazioni sul pellegrinaggio è possibile telefonare al numero 347 2605050.

CLAUDIO ALMANZI