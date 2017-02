Ad Albenga ed Alassio iniziative culturali nel fine settimana

SAVONA. 21 FEBBR. Vi segnaliamo una serie di interessanti appuntamenti culturali in programma nei prossimi giorni ad Albenga ed Alassio organizzati da associazioni culturali, di volontariato ed istituti educativi. Venerdì, alle ore 21, all’ Auditorium San Carlo (Palazzo Oddo) di Albenga, si terrà un concerto del chitarrista di Calice Ligure Riccardo Pampararo, diplomatosi a pieni voti in chitarra classica presso il Conservatorio Paganini di La Spezia. Pampararo svolge attività concertistica come solista ed in varie formazioni cameristiche, ottenendo sempre vivo apprezzamento da parte del pubblico e della critica per la tecnica, la bellezza, la forza del suono e la sensibilità musicale. Il concerto è inserito nella rassegna “Inverno Musicale Albenganese” organizzata dall’ Associazione Rossini in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Albenga.

Sempre venerdì 24 l’Istituto Salesiano Madonna degli Angeli, in via San Giovanni Bosco ad Alassio, in occasione dell’uscita del primo numero della nuova Rivista “Il Network” e del relativo Sito Internet, organizza una serata (con inizio alle ore 18) che prevede un incontro ufficiale di presentazione nell’Auditorium dell’Istituto alassino.

Gli elaborati sono stati realizzati dagli studenti della Scuola, impaginati su una rivista digitale e su specifiche pagine web nell’ ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. Per averne un’anteprima è possibile visitare il sito Internet www.dbnetwork.org o digitare www.dbnetwork.org/pdf/1.pdf per vedere qualche pagina della rivista. Al termine dell’incontro seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti. Per avere invece informazioni sulle molteplici attività dell’ istituto è possibile telefonare ai numeri 0182-⁠640309 e 0182-⁠646134 oppure visitare il sito www.donboscoalassio.it

Presegue ad Albenga, fino a sabato 25 febbraio, la mostra “Tanti per tutti” organizzata dal Circolo Fotografico San Giorgio in collaborazione con il Museo dell’Olivo Sommariva.

“La mostra- spiega Paolo Tavaroli, presidente del circolo – è una sorta di viaggio fotografico nel mondo del volontariato italiano che ha impegnato per un anno i fotografi dei Circoli Fotografici FIAF del nostro paese.”

Il Circolo Fotografico San Giorgio di Albenga ha contribuito attivamente alla realizzazione di questa importante opera di livello nazionale avendo numerosi fotografi e fotografie selezionate, sia per il libro nazionale, sia per quello delle mostre locali.

Intanto ha avuto notevole successo il secondo appuntamento della rassegna “Albenga in Libri”, organizzata da Fondazione Oddi e dalla Unitre Comprensoriale Ingauna. E’ stata presentata la tesi di laurea magistrale in architettura di Lucia Pelosi “Alb Skate Surf Climb Park, Progetto di riqualificazione di un’area urbana dismessa attraverso la progettazione di un parco sportivo nel Comune di Albenga”, presentata all’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica, relatore il Professor Manuel Gausa.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 18 marzo alle 17 e 30 con Lilli Luini e Maurizio Lanteri, con il loro nuovo romanzo “Iguana Club”.

