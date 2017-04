GENOVA. 15 APR. Il 26enne ecuadoriano accoltellato all’uscita della discoteca “Coiba”, l’ex Estrella di Sampierdarena, stamane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al Villa Scassi.

Il 26enne ha riportato una profonda ferita al torace e, una volta trasportato in ospedale, è stato immediatamente operato. Secondo le prime informazioni, per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Il ferito, trovato in stato di ebbrezza, ha aspettato i soccorsi in via Cantore davanti al Matitone, dopo essere scappato dal luogo dell’aggressione, avvenuta alle prime luci dell’alba.





E’ stato lo stesso giovane a chiamare la polizia e i soccorsi. Agli agenti ha detto di essere stato aggredito ed accoltellato nei pressi della scala che si collega con via Milano.