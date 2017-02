GENOVA. 21 FEB. Per salvarla, forse, sarebbe bastato meno di 35 euro al giorno. Probabilmente, non avrebbe preteso una camera in un prestigioso appartamento di via Venti Settembre. A menu di suo gusto, wi-fi, scheda sim, musei e bus gratis, ci avrebbe rinunciato. Di sicuro, per un letto, un pasto e qualche medicina, avrebbe perfino ringraziato con umiltà senza fare del male a nessuno. Ma lei, italiana, non ne aveva diritto. Accolta da nessuno, senza aiuti, ammalata e dimenticata. Morta bruciata viva e trovata carbonizzata in un edificio abbandonato.

Istituzioni sempre presenti e in prima linea per alcuni, ma del tutto assenti per altri. Dramma della povertà, tragedia dell’emarginazione, ma anche vergogna a Genova. Una senzatetto di 45 anni è deceduta in un rogo che si è sviluppato ieri sera in via dei Bedinotti, nell’edificio che ospitava il collegio dell’istituto Belimbau, sulle alture alle spalle del “monoblocco” dell’ospedale San Martino.

Un altro 50enne, anche lui italiano, ridotto in povertà, accolto da nessuno e senza aiuti, è stato salvato per un soffio dai vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti insieme ai volontari del 118, poliziotti e carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il rogo sia divampato a seguito del fuoco acceso dalla coppia di senzatetto per riscaldarsi e la donna non sia riuscita a fuggire, date le sue precarie condizioni fisiche.

La polizia Scientifica ha avviato i rilievi per identificare con certezza l’identità della vittima. Il clochard è stato trasferito in ospedale per alcune ferite e un principio di intossicazione da fumo.

Il palazzo abbandonato in via dei Bedinotti da tempo è diventato il rifugio di alcuni clochard. Il Comune di Genova aveva pensato di trasformarlo in un centro di accoglienza per migranti.