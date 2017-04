GENOVA. 4 APR. Business immigrati sì, ma solo lontano da casa loro. Magari alla Foce, in mezzo ai turisti ed agli operatori della Fiera di Genova. Compagni del centrosinistra solidali con le presunte “risorse” solo quando fa comodo attaccare il centrodestra. Il Municipio Centro Ovest del presidente del Pd Franco Marenco, fedelissimo della ministra della Difesa, la sampierdarenese Roberta Pinotti, ha fatto pubblicare sulla pagina web istituzionale un “Avviso alla cittadinanza” che suona come una chiamata alle armi.

Ecco il testo firmato dal Marenco insieme ai consiglieri municipali della maggioranza di centrosinistra e della minoranza di centrodestra: “Il Municipio Centro Ovest invita la cittadinanza di Sampierdarena e San Teodoro a partecipare al Consiglio ‘in piazza’ davanti alla Prefettura per protestare sull’ipotesi di realizzazione del Centro accoglienza profughi a San Benigno giovedì 6 aprile alle ore 17”.

In altri Municipi e quartieri genovesi, come a Quezzi e in Val Bisagno, finora sono stati solo i cittadini a protestare e a scendere in piazza contro il business immigrati, ma senza ricevere l’attivo supporto da parte dei presidenti del centrosinistra.

Il sindaco Marco Doria si era addirittura spinto oltre, dichiarando che “i migranti non portano degrado nei quartieri”.

Il candidato sindaco del centrosinistra, l’attuale assessore comunale Gianni Crivello, ha commentato così l’iniziativa di Marenco e della giunta municipale di centrosinistra: “Mah!……”.