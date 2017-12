Accessi ai Pronto Soccorso in Liguria a Natale, la situazione

Ecco i dati della giornata di Natale relativi alla situazione nei Pronto Soccorso liguri e di oggi (dati aggiornati alle ore 14). Da quanto riportato dalle strutture non si sono registrate particolari criticità, nonostante il maggior afflusso legato alle numerose giornate di festa consecutive.

È comunque previsto per domani pomeriggio, mercoledì 27 dicembre, un incontro con tutti i direttori sanitari delle aziende liguri e il commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli per fare il punto della situazione e programmare il sistema dell’emergenza in vista delle prossime festività di fine anno e inizio 2018.

L’obiettivo è garantire la serenità di tutti i cittadini, che possono contare su un sistema sicuro ed efficiente per le eventuali emergenze.





Di seguito i dati completi relativi alla giornata di ieri, 25 dicembre, e l’aggiornamento della giornata odierna, 26 dicembre, alle ore 14

Ospedale Policlinico San Martino. Nella giornata del 25 dicembre sono stati visitati 191 pazienti, di cui 8 in codice rosso, 83 gialli, 92 verdi e 8 bianchi.

Alle ore 8 del 26 dicembre erano presenti 28 barelle, di cui 3 Obi; nella mattinata si sono resi disponibili 23 posti letto in area medica, e 5 posti letto di chirurgia generale. Si sta procedendo con i ricoveri presso le aree di degenza per i pazienti che ne hanno necessità. Al momento il lavoro al Pronto soccorso procede regolarmente, nonostante l’afflusso dei pazienti sia in aumento e con connotazioni di complessità di rilievo. Alle 14.30 erano già passati 110 pazienti dalle 00.00 di questa mattina.

Galliera. Situazione afflusso pazienti regolare. Si registra tuttavia un aumento dei passaggi ma sotto controllo. Area di crisi: occupati i posti letto disponibili.

Evangelico. Afflusso aumentato rispetto all’ordinario, ma situazione sotto controllo. Non si rilevano problemi per i ricoveri

Gaslini. Nella giornata del 25 dicembre in Pronto Soccorso sono transitati 148 pazienti (133 codici verdi, 5 gialli, 9 bianchi, 1 rosso). Dalle 00.00 alle 14 del 26 dicembre sono transitati 110 pazienti (93 codici verdi, 7 gialli, 10 bianchi).

Al momento il flusso è regolare, senza criticità. Nessuna criticità per i ricoveri.

Asl 1: Afflussi del 25 dicembre: Pronto soccorso Imperia: totale 84 pazienti (1 codice rosso, 24 gialli, 49 verdi, 10 bianchi)

Punto di Primo Intervento di Bordighera: totale 59 pazienti (9 codici gialli, 44 verdi, 6 bianchi)

Pronto soccorso di Sanremo 118 pazienti complessivi (1 codice rosso, 17 gialli, 87 verdi 10 bianchi)

Oggi, 26 dicembre, il flusso dei pazienti e dei ricoveri è in aumento, ma, allo stato attuale, la situazione è sotto controllo e senza criticità di rilievo.

Asl 2: Su tutti e quattro gli ospedali al momento non si evidenziano criticità nei ricoveri

Passaggi in Pronto Soccorso regolari, con un aumentato del flusso su Albenga.

Asl 3: Accessi 25 dicembre: totale 118 pazienti (tra cui: 14 codici rossi e 52 gialli)

Dalle ore 00.00 alle ore 14 di oggi, 26 dicembre, sono già transitati 61 pazienti (5 rossi, 26 gialli, 30 verdi). Flusso in Dea regolare. Al momento sono garantiti i ricoveri.

Asl 4: Nella giornata del 25 dicembre ci sono stati 140 accessi complessivi. È stata aperta l’unità di crisi a Lavagna. Sono disponibili posti letto negli ospedali di Rapallo e Sestri Levante dove saranno inviati malati stabili, al fine di lasciare letti disponibili su Lavagna per la gestione dei casi più complessi. Nella giornata odierna, 26 dicembre, il flusso dei pazienti è in aumento ma si sta procedendo senza criticità di rilievo.

Asl 5: Il flusso di pazienti nei Pronto soccorso è regolare. I ricoveri sono regolari.