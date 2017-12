Accattoni con cani al seguito, Guardie zoofile: sequestrargli le bestiole

“Giungono in questi giorni innumerevoli richieste di intervento per questuanti con cani al seguito. Il Regolamento Comunale vieta la pratica dell’accattonaggio con animali e dispone che il soggetto venga sanzionato amministrativamente per euro166,67. Visto che sono tutti nullatenenti la verbalizzazione a nostro avviso risulta inutile”.

Lo affermano le Guardie zoofile di Genova, che in questi giorni di festività prenatalizie stanno ricevendo numerose lamentele e segnalazioni di genovesi. In alcuni casi, in passato, le bestiole non solo venivano sfruttate, ma anche maltrattate.

“Bisognerebbe quindi modificare detto Regolamento e prevedere il sequestro degli animali per i casi più ostinati. Il povero ‘barbone’ con il suo unico amico cane non esiste più, tranne pochissimi casi. Si tratta prevalentemente di vero e proprio sfruttamento animale. La persona in difficoltà’ va’ aiutata anche se non ha animali al seguito”.