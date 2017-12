Accattonaggio a Chiavari, africani identificati da polizia: tutti richiedenti asilo

Attività di accattonaggio nelle pubbliche vie e piazze della città, prevalentemente davanti ai supermercati e ai negozi in centro città.

Dopo le proteste di molti cittadini, venerdì scorso a Chiavari gli agenti del locale Commissariato hanno fermato e identificato 8 mendicanti. Risultano tutti giovani, maschi e richiedenti asilo che hanno ottenuto il permesso di soggiorno.

Secondo i risultati dell’operazione di polizia, i migranti-mendicanti provenivano da Genova e quindi sarebbero dei “trasfertisti” dell’attività di accattonaggio.





Ora bisognerà capire per quali motivi i giovani africani erano per strada anziché seguire i corsi di formazione o le attività di integrazione sociale previsti dal programma per l’immigrazione.

I controlli a Chiavari continueranno nei prossimi giorni, anche da parte degli agenti della Polizia Municipale.