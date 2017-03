Accademia Ligustica, al viail corso sulla Divina Commedia

GENOVA. 13 MAR. Martedì 14 marzo alle ore 18.30 al Museo dell’Accademia Ligustica comincia il corso sulla Divina Commedia dal titolo Incontri danteschi.

Saranno 4 lezioni di un ciclo che proseguirà nell’autunno dedicato alla scoperta della grande opera firmata dal sommo poeta.

Sarà Enrico Parodi, esperto di letteratura e divulgatore, a tenere le lezioni.

Riprendere in mano un testo fondamentale che tutti noi abbiamo letto sui banchi di scuola, per poterlo godere e apprezzare con occhi diversi.

Si inizierà martedì con un incontro introduttivo dal titolo “In viaggio con Dante”, con un piccolo intervento preliminare di Maurizio Solera, esperto d’arte, per capire il perchè di queste lezioni in Accademia.

Si proseguirà con 3 lezioni dedicate a tre Canti fondamentali dell’ inferno.

Gli incontri saranno sempre di martedì alle 18.30. Il 28 Marzo sarà la volta di Paolo e Francesca e del Canto V, mentre martedì 11 Aprile risorgerà dalla nostra memoria Farinata degli Uberti con il Canto X mentre terminerà per questo primo gruppo di lezioni Pier delle Vigne con il suo Canto XIII Martedì 2 maggio.

La donazione minima per il corso di 4 appuntamenti, devoluta per le attività di valorizzazione del Museo è di 30€ (bicchiere di vino compreso).

Per info e prenotazioni (vivamente consigliate visto il numero chiuso): info@amiciaccademia.com.

Il nuovo programma di primavera offerto dagli Amici dell’Accademia Ligustica prevede una lunga rassegna di eventi e di esperienze: dal multidisciplinare I sensi d’oriente al nuovo corso intitolato Incontri danteschi, dove il pubblico tornerà sui banchi di scuola per scoprire una curiosa e appassionante Divina Commedia, gli eventi continueranno con il ciclo Spunti di musica nel Cinema promosso assieme all’Associazione Teatro Carlo Felice, non dimenticando il Corso di formazione per i volontari con quattro appuntamenti gratuiti dedicati al linguaggio nell’Arte.

Si apre inoltre un nuovo ciclo di 3 eventi solo per Bambini dai 6 agli 11 anni, il sabato pomeriggio, dal titolo Esploriamo il Museo! un vero e proprio safari nell’arte.

Continua infine il lavoro promosso dai volontari dell’Associazione, ad oggi 40, che consentono l’apertura del Museo e della Biblioteca.

L’ideazione, la progettazione e la realizzazione delle attività all’interno del Museo è portata avanti dagli Amici dell’Accademia Ligustica Onlus, Associazione che vive del supporto di privati, delle aziende e delle fondazioni che credono nella sopravvivenza e nello sviluppo del Museo dell’Accademia Ligustica, la collezione pubblica più antica della città di Genova.

Sito: www.museo.accademialigustica.it

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Museo-dellAccademia-Ligustica-di-Belle-Arti-di-Genova/281261055292536