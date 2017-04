GENOVA. 14 APR. Marco Bucci scatenato come “cronista” e dalla parte dei cittadini. Il candidato sindaco di Genova per il centrodestra ha compiuto un “raid” davanti all’Acquario e come un bravo fotoreporter ha scattato alcune foto del vergognoso tran tran, pubblicandole sulla sua pagina Facebook.

“Parcheggiatori abusivi nei posteggi (già a pagamento) davanti all’Acquario. Ecco come il Comune di Genova accoglie i turisti di Pasqua. Vi sembra possibile? Noi non tollereremo MAI questo fenomeno, la giunta Doria-Crivello lo ha fatto per cinque anni!”.

Il top manager genovese ed amministratore di Liguria Digitale si era già scagliato contro il mercatino illegale di corso Quadrio, che ha promesso di chiudere nel momento in cui verrà eletto.