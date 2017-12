Abusi sessuali sulle figlie: condannati padre e madre sanremesi

I giudici del Tribunale di Imperia oggi hanno condannato un padre a 10 anni di reclusione e la madre a 6 anni, residenti a Imperia per abusi sessuali sulle figlie.

Il padre è stato giudicato per violenza sessuale nei confronti di una delle due figlie, la madre per favoreggiamento.

Il processo riguardava gli abusi su due sorelle che oggi hanno 30 e 36 anni: nel primo caso per ventidue anni consecutivi e nel secondo, per cinque anni.





Il pm ha chiesto l’estinzione del reato per prescrizione per gli abusi sulla figlia più grande, ma i giudici, contrario alla prescrizione, hanno sollevato un problema di legittimità costituzionale, sospendendo il processo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Le vittime si sono rifatte una vita all’estero, lontano dai genitori aguzzini.