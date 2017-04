SAVONA. 15 APR. L’autostrada Savona-Torino è rimasta chiusa per circa cinque ore, dalle 3 di questa notte, nel tratto tra Altare e Millesimo per un incidente ad un tir che trasportava alimenti.

Il mezzo pesante, con alla guida un quarantenne di nazionalità straniera si è ribaltato e ha perso parte del carico sulla carreggiata.

Il camionista è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.





Immediate le ripercussioni sulla viabilità con il tratto della A6 in direzione Torino che è stato chiuso per consentire il recupero del camion e della merce.