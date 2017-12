A26 Masone, auto si ribalta in autostrada: 25enne si salva per miracolo

Incidente sull’autostrada A26 all’altezza del casello di Masone. Questa mattina, una Volvo station wagon si è ribaltata e il conducente 25enne è rimasto ferito.

Ancora da accertare le cause per cui il giovane ha perso il controllo dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Mele con un’ambulanza, i vigili del fuoco, l’automedica Golf 5 e una pattuglia della Polstrada.





Per consentire le operazioni di soccorso, l’autostrada è stata chiusa e riaperta subito dopo. Per fortuna il 25enne, nonostante il rocambolesco incidente, non ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Voltri.