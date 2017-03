SAVONA. 26 MAR. Ieri un incidente, con l’autostrada A10 chiusa per due ore perché un mezzo pesante si era schiantato contro il guardrail e aveva preso fuoco. Stamane ne è successo un altro, nello stesso tratto, purtroppo con due morti e cinque feriti. E’ successo intorno alle 9,30. Un Tir ha travolto sette operai che stavano lavorando in un cantiere fra Albisola e Celle Ligure, uccidendone due e ferendo gravemente gli altri cinque.

I primi due sono rimasti uccisi sul colpo. Altri tre sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona e risultano in gravissime condizioni. Gli ultimi due sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo.

Il tratto di autostrada è stato chiuso, con uscita obbligatoria a Savona ed eventuale rientro a Celle Ligure. Sono intervenute pattuglie della polizia stradale, squadre dei vigili del fuoco con l’elisoccorso ed ambulanze del 118.

Secondo i primi accertamenti, il Tir si è allargato nel corso di una curva verso sinistra, andando a sbattere prima contro il muro destro della carreggiata e quindi, nella carambola successiva, si è ribaltato nello stesso punto in cui c’è il cantiere dove gli operai stavano lavorando anche per sistemare i danni dell’incidente di ieri.

Il conducente del mezzo pesante sarebbe di nazionalità spagnola. E’ stato preso in consegna dagli agenti della Polstrada, anche per verificare se era alla guida del Tir in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre, la procura verosimilmente aprirà un’inchiesta per capire se il cantiere era stato correttamente segnalato da Società Autostrade.