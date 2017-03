GENOVA. 28 MAR. Tir assassini o pericolosi. Tre incidenti in tre giorni, fra cui uno con due morti. Un altro mezzo pesante si è ribaltato stamane sull’A10, stavolta tra Varazze e Arenzano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9. Il tratto autostradale è stato chiuso.

Il Tir trasportava un carico di olio di oliva. per fortuna, non si sono registrati feriti gravi. L’autista del camion è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso con un’ambulanza. L’autostrada in direzione Genova è stata chiusa con uscita obbligatoria a Varazze e rientro a Arenzano. Si sono formate lunghe code sull’A10 e sulla statale Aurelia. Traffico in tilt. La Polstrada ha riferito che l’A10 sarà riaperta dopo mezzogiorno.