A Yonathan Salinas la Vuelta al Tachira

GENOVA. 23 GENN. Deludente per gli italiani anche l’ ultima tappa della 52esima edizione della Vuelta al Tachira. Ad aggiudicarsi l’ultimo sprint è stato infatti il venezuelano Josè Mendoza che ha superato i sette compagni di fuga, che sono riusciti ad anticipare di oltre un minuto il gruppo. Ancora una volta il migliore degli italiani è stato Bonusi, già vincitore della prima tappa del Giro andino, che è arrivato in gruppo classificandosi al quattordicesimo posto. La vittoria finale è andata a Yonathan Salinas, mentre per l’ Androni Giocattoli Sidermec c’è stata la soddisfazione di vedere Ivan Sosa trionfare nella classifica dei giovani.

Questo l’ordine d’arrivo dell’ ultima tappa: 1) Josè Mendoza in 2 ore 21′ 14″; 2) Soto; 3) Monsalve; 4) Flores; 5) Campos; 6) Briceno; 7) Becerra; 8) Abreu; 9) Rodriguez a 1′ 05″; 10) Moreno; 14)BONUSI.

Classifica finale: 1) Yonathan Salinas (KINO) in 32 ore 02′ 45″; 2) Briceno a 52″; 3) Flores a 1′ 03″; ; 4) Monsalve a 1′ 22″; 5) Campos a 1’45″: 6) Becerra a 3’11″; 7) Sosa a 3′ 48″; 8) Osorio a 4′ 31″,; 9) Gonzalez a 6’43”; 10) Rodriguez a6′ 48″; 61) BONUSI a 1 ora 44′ 58″.

A Punti: 1) Monsalve, 131; 2) Salinas, 117; 3) Flores, 100; 4) Briceno, 91; 5)Campos, 90; 6) Mendoza, 70; 7) Bravo, 63; 8) Nava, 57; 9) Sosa, 55; 10) Rodriguez, 52; 19) BONUSI, 31; 35) PALINI, 7.

Giovani: 1) Ivan Sosa (Androni Giocattoli Sidermec); 2) Paredes a 3’25″; 3) Mendoza a 10’42″.

Classifica GP Montagna: 1) Salinas, 36; 2) Briceno Fernando 25; 3) Monsalve, 23; 4) Briceno Ymmy, 22; 5) Campos, 15; 6) Flores, 14; 7) Torres, 11; 8) Sosa, 9; 9)Nava, Mendoza e Diaz, 7.

Traguardi volanti: 1) Isaac Yaguaro, 32; 2) Bravo, 31; 3) Briceno, 28; 4) Aular, 22; 5) Nava, 14; 10) BONUSI, 4.

PAOLO ALMANZI