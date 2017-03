GENOVA. 6 MAR. Mercoledì 8 marzo, dalle ore 16, nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo, con ingresso gratuito, si svolgerà la “Festa della Donna” in occasione della presentazione del nuovo libro “Pianeta Donna 2017” e della premiazione di scrittrici, giornaliste e poetesse. Un piacevole pomeriggio promosso, organizzato dalla “Tigulliana”.

Per l’occasione verrà anche lanciata una nuova coinvolgente iniziativa.

Posto che di fronte a una crisi internazionale, nazionale e locale, tirare i remi in barca e chiudersi nel proprio guscio non aiuta a risolvere i problemi, Tigulliana e Santa Magazine vorrebbero smuovere le acque per portare a Santa Margherita Ligure una ventata di freschezza.

Se per uscire dall’indifferenza, dalla provvisorietà e dall’apatia, le chiacchiere non portano da nessuna parte, per questo viene rivolto un invito a tutti: Cittadini, Ospiti, possessori di seconde case e turisti per… mettersi in gioco, scendere in campo, diventare “Amico di Santa”, avanzare idee, soluzioni, proposte, critiche, proteste, suggerimenti.

Per ora si chiede di inviare una lettera o una comunicazione con tanto di indirizzo, oppure una mail e mettere in campo idee, suggerimenti, critiche ma anche le proposte di rilancio.

Per diventare “Amico di Santa”, quindi, basta scrivere (o consegnare una lettera) alla “Tigulliana” o a “Santa Magazine”: Via Belvedere n. 5, Santa Margherita Ligure, telefono 0185 286.167.

mail: m.delpino@libero.it oppure; redazionesantamagazine@gmail.com