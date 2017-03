A Varazze ‘Leggere un buon vino degustando un libro DOC’

SAVONA. 16 MAR. Sabato 18 marzo a partire dalle 15 presso il Centro di Formazione Turistico Alberghiero ISFORCOOP di Varazze di Via Bonfante si svolge l’incontro mensile con l’autore nell’ambito del programma “Leggere un buon vino degustando un libro DOC”.

Modera l’incontro Betty Bellani. Con il Patrocinio e la partecipazione della FISAR – Delegazione di Varazze.

L’ingresso è gratuito ma chi lo desidera potrà portare cibo umido/secco per animali che verrà donato il giorno stesso a TAP – Team Adozione Pappe.

E’ obbligatoria la conferma della presenza compilando la scheda on-line alla pagina “Iscrizioni” del sito www.ludoagility.com.

Aspirante Sciamano, Eterno Apprendista, Instancabile Ricercatore, Chirurgo Convinto, Pokerista Illuso ed altro, il dottor Marvin Menini si racconta.

Laureato in Medicina e Chirurgia, e specialista in Ortopedia e chirurgia della mano, svolge il proprio lavoro presso l’ospedale Galliera di Genova ed è dirigente medico del centro di chirurgia della mano.

E’ autore di “Poker con la morte. Un’indagine genovese di Matteo De Foresta” è un giallo, ma non solo. Parla della città di Genova, ma non solo.

Quello che più piace di questo libro è la capacità di Menini di tratteggiare i personaggi, di raccontare vite, abitudini, piccole manie di uomini e donne “di tutti i giorni” senza lasciarsi andare alla banalità.

Il protagonista, Matteo de Foresta, ha il secondo nome dello scrittore il cognome della madre, ma non è completamente Marvin.

Lo scrittore è così, come il suo libro: un alternarsi di leggera ironia e schiacciante “responsabilità”. Un po’ come mettere insieme ghiaccio e fuoco e scoprire che stanno perfettamente assieme. L’effetto del libro è questo. È tutto questo che fa di “Nel cuore del centro storico – Un’indagine di Matteo De Foresta” un libro da leggere, nel panorama un po’ scontato del filone dei libri gialli che hanno come protagonista la città di Genova…