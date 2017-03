GENOVA. 28 MAR. Il Gruppo Subacqueo di Sori ha organizzato, in accordo con il Comune di Sori e l’Oratorio di Sant’Erasmo un ciclo di conferenze con l’intento di sensibilizzare le persone a questo sport e a far conoscere la flora, la fauna e le altre meraviglia del nostro mare, in particolare del Golfo Paradiso, del Monte di Portofino e del Tigullio.

La prima conferenza si terrà sabato 1 aprile alle ore 20,30 e riguarderà l’attività subacquea e i suoi pericoli, relatori saranno Ferdinando Biancalani e Francesco Carratino del gruppo Sub di Sori.

La seconda conferenza si terrà sabato 29 aprile alle ore 20,30 e avrà per oggetto: ” Biologia Marina, la flora, la fauna e le meraviglie dell’Area Marina Protetta del Monte di Portofino” relatrice sarà la Dott.sa Valentina Cappanera dell’AMP di Portofino .

La terza conferenza avrà luogo venerdì 19 maggio alle ore 20,30 con il tema : “Il Patrimonio culturale subacqueo dal Golfo Paradiso al Tigullio: ritrovamenti in fondo al mare, tesori da condividere” relatore il Dott. Fabrizio Ciacchella di NavLab, Università di Genova, con la partecipazione di Simon Luca Trigona, della Dott.sa Alessandra Cabella della Sovraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, del Dott. Gianni Ridella di NavLab.

Tutte le conferenze avranno luogo presso l’Oratorio di Sant’Erasmo di Sori con ingresso gratuito.