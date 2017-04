A Sestri Levante dal 19 al 23 aprile il 69° Congresso Fiaf

GENOVA. 12 FEB. La FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia amatoriale su tutto il territorio nazionale, presenta il programma del suo 69° Congresso Nazionale a Sestri Levante dal 19 al 23 aprile 2017, evento centrale della vita associativa della Federazione e momento in cui si possono incontrare tutti i protagonisti di livello nazionale della fotografia.

Il Congresso Nazionale FIAF sarà ospitato nel Complesso dell’Annunziata e darà il via alla prima tappa del prestigioso circuito di letture portfolio ideato nel 2004 dalla Federazione.

Fitto il programma di appuntamenti, incontri e conferenze, tra cui il workshop con Maurizio Galimberti che terrà una lectio magistralis su “Ritratto e laboratorio”, il seminario con Alessandra Quattordio “La fotografia di moda italiana: maestri a confronto”, il seminario con Maria Teresa Cerretelli “Photo Editing – Osservatorio sulla fotografia” e il seminario con Fabrizio Tempesti “Dall’idea alla realizzazione”.





Per l’occasione verranno inaugurate le mostre fotografiche di Marco Urso, Autore dell’Anno FIAF 2017, Graziano Panfili, Vincitore “Portfolio Italia 2016”, Alessandro Fruzzetti, Vincitore 16° Spazio Portfolio, Nazzareno Berton e Sergio Carlesso, secondo Premio 16° Spazio Portfolio, Matteo Signanini, Vincitore 10° Portfolio al mare e Maurizio Fantone, secondo Premio 10° Portfolio al mare. Tra le altre esposizioni, spicca la mostra sulle antiche tecniche fotografiche a cura del Gruppo Rodofo Namias di Parma e la retrospettiva al Palazzo Comunale dedicata a Mauro Galligani: “un giornalista che si esprime con l’immagine fotografica”, come lui stesso si definisce.

Tra le varie attività in programma sono previste inoltre la votazione per il rinnovo delle cariche sociali, escursioni e la proiezione di audiovisivi.

Il 69° Congresso Nazionale FIAF di Sestri Levante ospiterà anche la manifestazione “11° Portfolio al mare” (21 – 23 aprile), la prima tappa della quattordicesima edizione di “Portfolio Italia – Gran Premio Hasselblad”, l’unica rassegna a livello mondiale che riunisce le più importanti manifestazioni nazionali caratterizzate da incontri di lettura di portfolio. “11° Portfolio al mare” si svolgerà all’interno del famoso Festival fotografico “Una penisola di Luce”, proseguendo così la partnership tra FIAF e Hasselblad che vede il celebre brand fotografico come sponsor unico della manifestazione.

Hasselblad presenzierà alle tappe del circuito e premierà tutti i primi classificati di ogni tappa con un campus di alta formazione gestito dai più importanti Ambassador del brand a livello mondiale.

La partecipazione a “11° Portfolio al mare” è a tema libero e gli autori possono presentare un lavoro costituito da un qualsivoglia numero di immagini, realizzato con qualsiasi tecnica di ripresa e di stampa, su qualsiasi tipo di supporto mentre, come da Regolamento di Portfolio Italia, non sono ammesse le presentazioni di diapositive e di file digitali ancorché proposte da Autori muniti dell’attrezzatura necessaria per una corretta visione, e sono altresì rifiutate le presentazioni di lavori esibiti sotto forma di libri.

L’iscrizione e la presentazione dei lavori è aperta a tutti i fotografi e le letture sono aperte al pubblico.

A conclusione delle tappe, il 25 novembre 2017 al CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena (AR), verrà inaugurata la mostra con tutti i progetti finalisti e verrà proclamato il vincitore ufficiale dell’edizione 2017 che riceverà in premio 1500 euro; 500 euro a testa verranno invece assegnati ai due secondi classificati ex-aequo.

Per maggiori informazioni sul Congresso Nazionale FIAF e sulla prima tappa di Portfolio Italia: https://www.facebook.com/congressofiaf/