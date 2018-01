A Savona in via Paleocapa la Befana degli Animali dell’Enpa

Da questa mattina presto, fino alle 19 di questa sera, i volontari della Protezione Animali sono a Savona, sono sotto i portici di via Paleocapa, angolo corso Italia, con la Befana degli Animali.

Una Befana in carne ed ossa distribuirà caramelle ai bambini e raccoglierà il cibo per animali che i savonesi offriranno per i cani e gatti bisognosi di cui si prendono cura l’Enpa ed i volontari che l’associazione aiuta.

Alle nove in punto si sono presentati, accompagnati dal proprietario deluso dall’ordinanza del sindaco, i primi due testimonial a quattro zampe, attenti e compìti nel loro ruolo, a portare la solidarietà degli animali fortunati verso i colleghi meno fortunati.





Nello spazio dell’Enpa, oltre ad avere, in cambio di un’offerta minima, il calENPArio 2018 e graziosi gadget a forma di animali, si potranno firmare le due petizioni indirizzate alla sindaca di Savona, affinché ritiri la recente ordinanza sulla pipì dei cani in centro e vieti tutto l’anno lo sparo di fuochi artificiali rumorosi.