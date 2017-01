A Salinas tappa e maglia al Tachira

SAVONA. 21 GENN. Yonathan Salinas ha vinto l’ ottava tappa della Vuelta al Tachira. Sul traguardo di Casa del Padre ha preceduto Monsalve, Flores e Briceno che a fatica erano riusciti a restargli a ruota sull ‘impegnativa erta finale. La maglia gialla Jhon Nava è arrivata staccata di oltre cinque minuti, così Salinas ha anche indossato il simbolo del primato. Già vincitore della quinta frazione e più volte piazzato nelle ultime tappe, Salinas ha confermato l’ottimo stato di forma ed ora si annuncia favorito per il successo finale. Da segnalare la brillante prova di Ivan Sosa dell’ Androni Giocattoli Sidermec, leader dei giovani. Ha concluso al quinto posto dopo aver provato con coraggio ad allungare nel finale della tappa prima di essere ripreso proprio all’ ultimo chilometro ed occupa la seconda posizione in classifica a poco più di un minuto di ritardo. Oggi si corre la nona e penultima tappa del Giro Andino da Uregna al Cerro del Cristo Rey di 103 chilometri. Una tappa breve ma dura perchè prevede ben quattro gran premi della montagna e la scalata finale alla salita che ha deciso in diverse occasioni la classifica finale della Vuelta al Tachira.

Ordine d’arrivo: 1) Yonathan Salinas; 2) Monsalve; 3) Flores a 1″; 4) Briceno; 5) Sosa (Androni Giocattoli Sidermec) a 29″; 6) Campos a 52″; 7) Soto a 1’11”; 8) Becerra; 9) Osorio; 10) Rodriguez a 3’01”.

Classifica generale: 1) Salinas a 1′ 20″; 2) Sosa a 1′ 18″; 3) Flores; 4) Briceno ; 5) Monsalve a 1′ 37″; 6) Campos a 1’46”, 7) Becerra a 2′ 47″; 8) Rodrigeuz a 3’50”; 9) Osorio a 4′ 19″, 10) Nava a 4′ 25″;

64) BONUSI a 1 ora 33′ 44″.

A Punti: 1)Salinas, 102; 2) Monsalve, 95; 3) Flores, 69; 4) Campos, 64; 5) Nava, 57; 6) Bravo, 56; 7) Briceno, 56; 8) Sosa , 53; 9) Rodriguez, Torres, Mendoza e Murillo, 44; 18) BONUSI, 29; 37) PALINI, 7.

Giovani: 1) Ivan Sosa (Androni Giocattoli Sidermec); 2) Paredes a 5’05”; 3) Mendoza a 11’11”. Classifica GP Montagna: 1) Salinas, 31; 2) Briceno, 18; 3) Monsalve, 15; 4) Briceno, 14; 5)Flores, 12; 6) Torres, 11; 7)

Campos, 10; 8) Sosa, 9; 9)Nava, 7; 10) Rodriguez e Bravo, 4.

Traguardi volanti: 1) Isaac Yaguaro, 32; 2) Bravo, 31; 3) Briceno, 28; 4) Aular, 22; 5) Nava, 14; 10) BONUSI, 4.

(Paolo Almanzi)