GENOVA. 15 APR. Organizzato in maniera impeccabile dal Circolo Nautico Rapallo ha preso il via il Circuito 2017 del Dinghy Classico. Per l’occasione il Golfo del Tigullio ha presentato un vento da sud sui 7-9 nodi, mare liscio ed uno splendido sole. Il perfetto campo di regata ha portato la flotta di 34 imbarcazioni di sei differenti nazioni a disputare ben 5 appassionanti ed agguerritissime prove.

Il successo è andato al segretario della classe dei classici Fabio Mangione (6-1-1-4-2) con “Al”(C.N.Rimini) che ha preceduto il pluricampione Roberto Benedetti (2-5-4-2-6), con ” Abbidubbi” (C.V. Toscolano Maderno). Abbidubbi è la barca dell’armatore genovese Marco Giudici che, con al timone lo spezzino Dani Colapietro, si è già aggiudicata le ultime due edizioni del Trofeo Dinghy 12’ Classico. Sul terzo gradino del podio è salito invece il Campione Italiano in carica Toni Anghileri (Canottieri Lecco) a bordo di “Absolutely Free”.

Mangione si è aggiudicato anche la speciale classifica degli scafi “Veteran” (riservata alle imbarcazioni costruite fra il 1913 ed il 1975). Primo timoniere al femminile è stata infine l’olandese Patricia Surendok. Grande entusiasmo degli appassionati e del pubblico che ha seguito numeroso le evoluzioni della flotta composta da concorrenti provenienti da Svizzera, Francia, Polonia, Germania, Olanda ed Italia. Per quanto riguarda l’Italia la provenienza era da sei regioni: Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Toscana e Liguria. Primo nella categoria Master (e quarto in Overall) Emanuele Ottonello (C.N. Ugo Costaguta) con “Giulia”, seguito al secondo posto Master da Attilio Carmagnani (Y.C.I.) s con “Karma-Sutra”e da Vincenzo Penagini (Y.C.I.) con “Strepitosa 3”.





Danilo Chiaruttini e Isabella Corti si sono aggiudicati invece la vittoria nella categoria “Equipaggio Doppio” ed il primo posto nella categoria imbarcazioni “Vintage” (costruite dal 1976 al 1999) con “Testavuota”. Nei “Vintage” Luca Napoli (A.V.M. Santasevera) su “Pegaso” si è classificato al secondo posto seguito da Marco Colombo (C.V. Bellano) con “O Terror Do Mundo”.

Ora il prossimo appuntamento in calendario per i Dinghy 12′ sarà quello di Punta Ala dal 21 al 23 aprile, valido anche quale tappa di Coppa Italia.

PAOLO ALMANZI