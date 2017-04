LA SPEZIA. 12 APR. Il team di “Nika” dell’armatore-timoniere russo Vladimir Prosikhin (coadiuvato alla tattica da Michele Ivaldi e con Giorgio Tortarolo alle scotte) si è aggiudicato la prima tappa europea della Melges 20 World League. Ben sette sono state le prove portate a termine dalla flotta impegnata al largo di Portovenere.

Il successo di Prosikhin è maturato grazie ad una prestazione di altissimo livello, con ben 4 primi posti, due sesti e lo scarto: la sua leadership non è perciò mai stata messa in discussione dagli avversari, che hanno avuto soltanto lo spazio per impegnarsi nella lotta per la conquista degli altri due gradini del podio. “Cars 167” dell’ australiano Rodney Jones (a bordo anche Federica Salvà e Pierluigi De Felice), all’ esordio nella flotta europea, ha ottenuto la seconda piazza, mentre sul terzo gradino del podio ha concluso un altro team russo, quello di “Victor”, dell’armatore Alexander Novoselov (con alla tattica Stefano Cherin).

Fra i Corinthian il successo è andato invece all’equipaggio di “Evinrude” di Emanuele Savoini (Campione del Mondo Melges 20 corinthian in carica) che ha preceduto i russi di “Marussia” dell’armatrice Marina Kaverzina e gli svedesi di “Intermezzo” timonato da Johannes Lind Widestam.

Si è osì chiuso in bellezza, con regate mozzafiato e pubblico delle grandi occasioni, il doppio fine settimana che ha visto la vela one design delle classi internazionali Melges 20 e Melges 32 protagoniste nello splendido scenario di Porto Venere.

La Melges World League si trasferirà ora sul campo di regata di Marina di Scarlino dove la flotta Melges 32 sarà di scena dal 5 al 7 maggio, mentre nel fine settimana successivo saranno impegnati gli equipaggi della Classe Melges 20.





Questa la classifica dei Melges 20 dopo la prima tappa: 1) Nika (Russia, Vladimir Prosikhin), 16; 2) Cars 167 (Australia, Rodney Jones), 32; 3) Victor (Russia, Alexander Novoselov), 39; 4) Coimmvest (Principato di Monaco, Corrado Agusta), 42, 5) Mascalzone Latino Junior (Italia, Achille Onorato), 46.

PAOLO ALMANZI