SAVONA. 12 FEBBR. Una serie di mostre, cene, feste, letture e spettacoli sono in programma per il mese di febbraio al Cafè des Artistes, in Mazzini 13 a Pietra. Domani è previsto il viaggio di gruppo ad Alba per visitare la bellissima mostra dedicata ad un grande maestro del Futurismo, dal titolo: “Futur Balla”. La partenza è prevista per le ore 10 da Pietra Ligure (altre località su richiesta). Prezzo 35 euro (per bus, ingresso ed accompagnatrice). Pranzo libero.

Mercoledì ci sarà invece la serata dedicata (inizio ore 20 e 30) alla Rassegna “In cibo veritas”, con lo speciale sulla cucina indiana. Saranno proposti tre piatti della cucina tradizionale indiana: zuppa di ceci al curry con naan, pollo tandoori con riso venere e halva (dolce al semolino) con bevande, a 15 euro. Solo su prenotazione. Venerdì 17, all’ Art Space, è in programma la serata dedicata ai soci. Con letture e performance dei siti del Gruppo; inizio alle ore 21. Per proporsi è possibile inviare una e mail all’ indirizzo gruppoartistico@lecafedesartistes.it entro mercoledì 15 febbraio.

Domenica 19, sempre all’Art Space, si terrà lo Shooting fotografico sul tema” Good girls”, a partire dalle ore 10. Per partecipare come modella, o in qualità di fotografo, basta inviare un messaggio all’ indirizzo di posta elettronica: gruppoartistico@lecafedesartistes.it entro venerdì 17 febbraio.

Proseguono intanto all’Art Space due mostre di pittura. Si tratta di “Romantiche espressioni di sogni nascosti” di Maria Ursula Pinillo Alvarez (aperta al pubblico tutti i giorni fino al 30 giugno) e della mostra permanente dei lavori degli allievi del terzo corso di pittura del Gruppo Artistico (coordinato dall’ Insegnante Cecilia Macarro) aperta fino al 31 marzo. E’ aperto anche il bando per il 9° concorso di pittura che si terrà al Cafè des artistes a partire dal primo al 31 marzo. Tema di quest’anno: “Gli animali, amici dell’anima”.

Per avere maggiori informazioni sulle iniziative è possibile rivolgersi direttamente alla direttrice artistica Selene Coccato, presso la sede del Gruppo Artistico Le cafe des artistes, in via Mazzini 13 a Pietra Ligure, oppure visitando il sito Internet gruppoartisticolecafedesartistes.oneminutesite.it o telefonando al numero 3277579668.

PAOLO ALMANZI