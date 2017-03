GENOVA. 14 MAR. In occasione della prima edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, oggi, martedì 14 marzo 2017 nel Salone da Ballo di Palazzo Reale si svolge un incontro pubblico dedicato a questo tema, organizzato da Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, Regione Liguria e Università di Genova, in collaborazione con Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri, Associazioni dei Paesaggisti e Pianificatori. L’appuntamento prende avvio alle 9 per chiudersi intorno alle 18.

Al centro dell’attenzione c’è un bene meraviglioso e fragile come il paesaggio ligure, segnato da eventi catastrofici ma definito sempre e comunque da una specificità che lo rende unico, riconoscibile meta turistica cui affiancare principi di tutela aggiornati, condivisi, efficienti. L’appuntamento si colloca in un momento decisivo per la pianificazione territoriale, precedendo infatti l’imminente avvio del Piano Paesaggistico Regionale della Liguria. Tale documento definirà le politiche e le strategie delle relazioni dell’uomo con l’ambiente; conterrà gli indirizzi per la tutela e l’utilizzo del territorio ligure in tutte le sue componenti; indicherà ciò che si può e non si può fare nelle determinate aree. Come una carta in cui si individuano i rischi ambientali e culturali, fra loro strettamente intrecciati.

La giornata che si divide in due parti e a cui prenderanno parte importanti figure della politica e della cultura locale, è un’occasione unica per delineare uno schema di estesa partecipazione pubblica alle politiche del paesaggio promosse dal nuovo Codice, collegandole al pieno accordo tra Stato e Regioni e alla possibilità di attivo intervento da parte di tutti gli enti coinvolti e dei cittadini.

L’ingresso è libero.