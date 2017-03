GENOVA. 20 MAR. Domani, martedì 21 marzo 2017 alle ore 18.30 a Genova si inaugura un nuovo spazio espositivo, il Primo Piano di Palazzo Grillo in Piazza delle Vigne, uno dei più affascinanti palazzi cinquecenteschi genovesi. Ad inaugurare il palazzo che dopo anni di chiusura e un sapiente restauro, torna a illuminarsi sarà la mostra “Fotografia sperimentale in Europa tra le due guerre” a cura di Giovanni Battista Martini.

L’esposizione approfondisce l’uso del medium fotografico come paradigma di modernità. Oltre cinquanta opere tra fotografie, fotomontaggi e fotocollage documentano come il nuovo linguaggio abbia rivoluzionato e proposto una “Nuova Visione“ della realtà. Le diverse interpretazioni degli artisti si confrontano, dalla geometrizzazione delle forme di nature morte, ritratti e oggetti di uso quotidiano, all’uso della sola luce per realizzare fotogrammi completamente astratti, all’immagine realizzata con la tecnica del fotomontaggio come feroce satira del potere. Un percorso espositivo che si sviluppa attraverso le opere di artisti francesi, olandesi, tedeschi, polacchi, italiani, ungheresi, appartenenti alle diverse aree dell’avanguardia come il costruttivismo, il Bauhaus, il Futurismo, il Surrealismo e il Dadaismo: Hans Bellmer, Mieczyslaw Berman, Janusz Maria Brzeski, Cesar Domela, Lux Feininger, Hans Finsler, Gelindo Furlan, Heinz Hajek Halke, Florence Henri, Hannah Höch, Otto Hofmann, Georges Hugnet,Vilmos Huszàr, Edmund Kesting, László Moholy-Nagy, Bruno Munari, Man Ray, Franz Roh, Luigi Veronesi, Dorothy Weyl, Piet Zwart Artisti che sanciscono la presa di coscienza di nuovi codici espressivi della fotografia, affermandone definitivamente l’autonomia rispetto alla pittura e sovvertendo il ruolo meramente descrittivo e documentaristico del mezzo fotografico.

La mostra resterà aperta dal 22 marzo al 21 maggio da mercoledì a domenica dalle ore 16 alle ore 20. Ingresso libero da Vico alla Chiesa delle Vigne 18r.

FRANCESCA CAMPONERO