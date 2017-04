A Palazzo Ducale due giornate di studi su Giorgio Colli

GENOVA. 12 APR. Giovedì 13 e venerdì 14 aprile ore 14:30>18:30 nella Sala del Minor Cosiglio di Palazzo Ducale è in programma il convegno “Trame nascoste, Due giornate di studi su Giorgio Colli a cento anni dalla nascita” a cui prenderanno parte Massimo Cacciari, Giuliano Campioni, Marco Martinelli, Carlo Sini, Andrea Tonni, Luca Torrente.

In occasione del centenario della nascita di Giorgio Colli, Teatro Akropolis, in collaborazione con Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura, Centro Studi Alessandro Fersen e famiglia Colli, organizza un incontro di studio per ricordare l’opera e il pensiero del filosofo. I due giorni di lavori, moderati dallo scrittore Enrico Testa, saranno l’occasione non solo per ricordare uno degli intellettuali più importanti del secolo scorso, ma anche per riconoscere quanto la sua opera abbia nutrito e ispirato alcuni dei più significativi percorsi artistici e filosofici della contemporaneità. Nel corso dell’incontro verrà anche presentato il Fondo Giorgio Colli, istituito dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e proiettato il film Modi di vivere – Giorgio Colli: una conoscenza per cambiare la vita, realizzato nel 1980 per RAI 2 da Mauro Misul, per la regia di Marco Colli.

Per il programma completo del convegno consultare il sito www.teatroakropolis.com.