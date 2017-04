GENOVA. 5 APR. Da giovedì 11 a sabato 13 maggio Rapallo sarà la capitale della pallanuoto italiana: nella vasca olimpionica dell’impianto comunale di San Pietro di Novella si disputano infatti le finali del Campionato Nazionale di pallanuoto femminile 2016/2017, ovvero la Final Six per lo scudetto, nonché i playout salvezza organizzati dalla Rapallo Pallanuoto con il patrocinio del Coni Liguria e il sostegno di Regione Liguria, dei Comuni di Rapallo e Camogli oltre che della Federazione Italiana Nuoto, firmatari di una convenzione ad hoc.

Nel corso della manifestazione le prime sei squadre classificate del campionato di serie A1, per un totale di 90 atlete tra le migliori giocatrici a livello mondiale, si affronteranno in match ad eliminazione diretta: nel pomeriggio del giovedì si disputeranno i quarti di finale, nel pomeriggio di venerdì la finale 5/6 posto e le semifinali mentre il sabato si giocheranno le finalissime.

Gli stessi giorni saranno decisivi anche per la corsa salvezza: le due squadre classificate all’ottavo e al nono posto al termine della stagione regolare daranno vita, nella giornata di sabato, ai play out che decreteranno chi abbandonerà la massima serie. In tre giorni verranno disputate in totale otto partite. Tra le iniziative in programma, anche un match internazionale di pallanuoto giovanile che vedrà affrontarsi la Rappresentativa ligure femminile under 15 con una rappresentativa pari età formata da atlete provenienti da tutta Europa. Saranno, quindi, tre giornate ricche di gare, allenamenti, confronti agonistici e selezioni tecniche grazie alla presenza di un folto parterre di atlete, società, dirigenti e tecnici federali.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito web della Società organizzatrice www.rapallonuoto.it, oltre che sulle pagine dei social network.

Appuntamento a partire dal pomeriggio di giovedì 11 maggio.