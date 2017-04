A Loano “Pomeriggi di storie, libri... e chiacchiere”

SAVONA. 4 APR. Mercoledì 5 aprile, a Loano, alle ore 16.30, alla Mondadori Bookstore si svolgerà un nuovo appuntamento della rassegna “Pomeriggi di storie, libri… e chiacchiere” organizzato con il patrocinio del Comune di Loano.

La “primavera” sarà il tema del pomeriggio che alternerà letture animate e laboratori. All’arrivo i bambini saranno coinvolti nella realizzazione di piccoli vasi di fiori con materiali di riciclo: vasetti di yogurt si trasformeranno in fioriere pronte a sbocciare.

Dopo la lettura e la merenda i bambini costruiranno il loro “paesaggio primaverile” multicolore con materiali vari (carta crespa, feltro, pasta).

L’iniziativa, ad ingresso gratuito rivolta ai bambini dai 3 agli 8 anni, offre ai più piccoli un’occasione di incontro e conoscenza e promuove il piacere della lettura.

Prossimi appuntamenti: il 19 aprile la lettura di fiabe con il Kamishibai (tradizionale “teatro di carta” giapponese) sarà accompagnata da un laboratorio per costruire il proprio teatro di carta; il 27 aprile le letture saranno dedicate al tema “Musica per le nostre orecchie” e il laboratorio alla costruzione di strumenti musicali con carta e materiali di riciclo; l’11 maggio sarà tempo di pensare agli auguri per la Festa della mamma e il 16 maggio la rassegna si chiuderà con lettura e laboratorio dal titolo “Scegli il costume e raccontaci una fiaba”.