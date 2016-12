A Loano incontro con la scrittrice Raffaella Verga

SAVONA. 27 DIC. Giovedì 29 dicembre a Loano, alle ore 16.00, allo Yachting Club nella Marina di Loano si svolgerà l’incontro con l’autrice Raffaella Verga, organizzato dalla Pro Loco Loano con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano.

L’autrice presenterà il suo ultimo romanzo “Ma perché proprio a me?” (2015, Curcio Editore).

A dialogare con la scrittrice saranno la giornalista Grazia Noseda e la presidente dell’UNITRE Loano, Umberta Bolognesi.



L’incontro si chiuderà con tè e pasticcini per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Ecco la trama del romanzo di Raffaella Verga tratta dalla quarta di copertina.

“La vita di Susanna era pianificata minuto per minuto, si annotava su un registratore le domande alle quali non riusciva a rispondere perché ora non aveva tempo; aveva un amante, il suo capo, che le avrebbe fatto fare carriera velocemente, aveva tutto. Susanna pianificava tutto, ma non aveva pianificato una cosa: una macchia scura sull’autostrada; ed eccola lì dopo la macchia con un camice verde addosso, la mascherina sulla bocca e tutta la sua pianificazione temporale smontata.

L’incontro con il gatto e con il grezzo veterinario di provincia trasformeranno nel tempo Susanna la quale si ritroverà nauseata del suo mondo, del lavoro, della sua vita…”