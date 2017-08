A Loano domenica torna Miss Pro Loco

SAVONA. 18 AGO. Domenica 20 agosto, a Loano torna l’appuntamento con l’elezione di Miss Pro Loco. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Loano in collaborazione con l’Agenzia Ast Promotion e con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano, si svolgerà all’Ocean Bay Club di Marina di Loano.

Giunto alla sesta edizione, il concorso è rivolto a ragazze di età compresa tra 14 e 29 anni.

Le aspiranti miss dovranno presentarsi alle ore 15.30, munite di documento d’identità, per la selezione di ammissione al concorso. Le minorenni dovranno essere accompagnate da uno dei genitori.





Una volta iscritte le partecipanti accederanno al backstage, dove saranno truccate.

L’evento pubblico prenderà il via alle ore 21.00. Le concorrenti sfileranno prima in abbigliamento casual, poi in costume da bagno e infine con abiti eleganti e tacchi alti.

La sfilata sarà intervallata da momenti di spettacolo. Sherry Cat, ballerina e coreografa, darà vita ad un seducente spettacolo di Burlesque. Sensualità, ironia, ballo e abiti sontuosi si fonderanno per creare un vero e proprio spettacolo da Belle Epoque.

Ci sarà spazio anche per la musica con le esibizioni della vocalist Ilaria Torre. Madrina della serata sarà Miss Portamento 2017 Ester Iannelli.

Condurranno l’evento Graziana Moretti e Alby Rich. La serata si chiuderà con la proclamazione della vincitrice. Oltre a Miss Pro Loco Loano saranno assegnate le fasce per la selezione Ragazza Cinema OK e Un volto per fotomodella.