A Loano domani, il 30° Cimento Invernale di Nuoto

SAVONA. 27 DIC. Mercoledì 28 dicembre, Loano festeggia il 30° compleanno del Cimento Invernale di Nuoto, il tuffo in mare d’inverno, promosso dall’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano e organizzato dall’ATI Spiagge Libere Attrezzate in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di Loano.

Arriveranno da tutta la Liguria e dal Nord Italia i professionisti del cimento che si ritroveranno sulla spiaggia loanese per mettersi alla prova e per rinnovare il rito del tuffo in mare di fine anno.

L’edizione 2016 del Cimento Invernale di Nuoto si svolgerà nello specchio acqueo antistante i Bagni Medusa.



Alle ore 10.00 sarà dato il via alle iscrizioni. Il tuffo è annunciato alle ore 11.00.

La festa in riva al mare sarà animata dal dj-set che, con una ricca scaletta di brani musicali, darà il ritmo ai cimentisti impegnati nell’attività di riscaldamento.

Il servizio di salvataggio sarà curato dagli Operatori della Scuola Italiana Cani Salvataggio che, in attesa del tuffo, daranno vita a dimostrazioni di salvataggio con l’impiego di operatori e cani da soccorso in mare.

A tutti i partecipanti sarà donato un gadget e uno speciale riconoscimento sarà consegnato al più giovane e alla più giovane, al meno giovane e alla meno giovane, a chi indossa il costume più originale e al gruppo più numeroso.

Dopo il tuffo, i cimentisti potranno riscaldarsi con un tè caldo e riprendere le energie con un gustoso spuntino offerto dall’organizzazione.