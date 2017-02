GENOVA. 21 FEBBR. Si è conclusa alla grande la 41esima edizione del Campionato Invernale Golfo del Tigullio, una manifestazione che richiama sempre migliaia di appassionati della Vela d’ Altura e che quest’anno è stata un vero successo, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sotto il profilo tecnico. La tradizionale competizione è stata organizzata dal Comitato Circoli Velici del Tigullio composto da Pro Scogli Chiavari, CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Sestri Levante e YC Sestri Levante. Nell’ ultima giornata, una domenica caratterizzata da condizioni ideali per regatare (8-12 nodi di tramontana e ben due prove disputate) al via ben 44 imbarcazioni.

Applausi per “Storm” (Franco e Giacomo Loro Piana), leader nella generale ORC nelle classi 1-3. Al secondo posto, “Capitani Coraggiosi” (Federico Felcini, Guido Santoro) e al terzo “Amelie” di Luca Clavarino e Profumo). Da segnalare, nella nona prova, l’affermazione di Baciottinho (Roberto Gagliardi). Tekno (Piero Arduino), con le due vittorie nelle ultime due prove, conferma i favori del pronostico nell’ORC 4-5 precedendo Aria di Burrasca (Franco Salmoiraghi) e Free Lance di Federico Bianchi.

Negli IRC 1-3 “Imxtinente” ha ottenuto una serie di vittorie incredibile, dimostrando uno strapotere che mai nessuno è riuscito, da novembre a febbraio, a contrastare. Festa grande per Adelio Frixione e il suo equipaggio, sul podio salgono anche “Spirit of Nerina” (Luca Formentini) ed “El Chico” di Daniele Fogli. A vincere le ultime 2 prove nell’IRC 4 è stata “Strabilia” (Stefano Taverna) ma ciò non è stato sufficiente per scavalcare “Celestina 3”, ancora una volta grande protagonista per la gioia di Campodonico, Frixione e Vernengo. Vittoria per 4 punti, alle loro spalle “Corto Maltese” (Massimo Bonfante).

Nei J80 grazie ad un successo ed un secondo posto “Regatta.exe” (Matteo Albanese) ha consolidato il primo posto in classifica staccando “Montpres” (Paolo Montedonico, Luca Rognoni) e “Blue Project Sailing Team” (Michele Rayneri). I vincitori della classe Libera sono “Jonathan Livingston” (gruppo 0) di Giorgio Diana, “Roba da Pazzi” (gruppo A) di Graziano Bonaldo, “Miran” (gruppo B) di Sergio Somaglia.

PAOLO ALMANZI