SAVONA. 1 MARZ. Fine settimana dedicato alle “ruote grasse” a Laigueglia. Dopo il Trofeo Laigueglia, la classica gara d’apertura per la categoria professionisti, la Granfondo con quasi 3 mila partecipanti, il borgo più bello della Liguria si appresta a vivere un weekend dedicato alla MT Bike. Due gli appuntamenti: il 24esimo Trofeo di Laigueglia Mtb Classic per Amatori, Juniores, Open Top Class ed il Gran Prix d’Inverno Giovanile di Mountainbike Cross Country per giovani dai 13 ai 16 anni promosso da UCLA1991 Pacan Bagutti con il patrocinio del Comune di Laigueglia e la collaborazione di www.QUILAIGUEGLIA.it, sotto l’egida della FCI.

“Saranno due giorni – spiegano gli organizzatori- dedicati al mondo delle due ruote che calamiteranno nel borgo marinaro laiguegliese ciclisti da tutta Italia per una competizione di altissimo livello agonistico. Le iscrizioni procedono a gonfie vele. Sono già stati superati i 400 iscritti, ma si pensa di poter superare quota 500”.

Sabato (dalle 14,30 alle 18) è prevista la verifica delle licenze presso il Palazzetto dello Sport in via dei Glicini, mentre alle 15 si apriranno le prove libere del percorso. Alle ore 18 ci sarà la riunione tecnica per gli ultimi dettagli della gara. Domenica, dalle 7,30 fino ad un’ora dalla partenza, ci sarà la verifica delle licenze di ciascuna categoria al campo sportivo di Laigueglia. Le gare inizieranno alle 8 e 45 con l’ingresso in griglia degli atleti della categoria esordienti maschi 1° e 2° anno che partiranno alle 9. Seguiranno le partenze delle altre categorie: la categoria esordienti femmine 1° e 2° anno partirà alle 10 e 02; categoria allievi maschile 1° e 2° alle 11; juniores, donne open/junior alle 12; open e amatori alle 13. In occasione del weekend verrà predisposta un’Area Team presso Campo Sportivo di Laigueglia.

Ma prima delle gare di domenica, nella giornata di sabato, è in programma la “Laigueglia E-Mountain Classic”, una spettacolare ciclo escursione di 25 chilometri con un dislivello di 800 metri circa, di carattere turistico per andare alla scoperta del suggestivo anfiteatro collinare.

” Si tratta- dicono gli organizzatori- di un’ iniziativa riservata alle Mtb a pedalata assistita con orario di ritrovo alle ore 14 in piazza Marconi. La partenza è prevista per le 15 e 30. Il percorso sarà accompagnato da una guida. Ricordiamo che la pedalata è consigliata a persone con buone capacità tecniche. Si percorrerano molti tratti di sigle-trek con panorami sul mare e sulle stupende montagne. Previsto anche un piccolo ristoro per riprendere fiato e godere del panorama unico”.

Per la pedalata di sabato è indispensabile utilizzare il casco, nello zaino è consigliato avere una macchina fotografica, una camera d’aria, il kit per la riparazione, l’acqua. Per informazioni e prenotazioni e possibile contattare Corrado al numero telefonico 392.4807858.

CLAUDIO ALMANZI