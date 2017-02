GENOVA. 24 FEB. Ieri si è insediato il nuovo Comandante provinciale di Genova, l’Ing. Fabrizio Piccinini. Il nuovo Comandante ha 56 anni e due Lauree, una in Architettura e l’altra in Ingegneria.

Piccinini è entrato a far parte del Corpo Nazionale VVF il 5 dicembre 1990. Dal agosto 2004 a fine aprile 2005 ha svolto il ruolo di Comandante Prov.le VVF a Piacenza. Dal maggio ad agosto 2005 impegnato presso l’Istituto Superiore Antincendi (I.S.A) a Roma. Dal settembre 2005 a settembre 2006 Comandante Prov.le VVF a Lecco. Dal settembre 2006 a dicembre 2011 Comandante Prov.le VVF a Pavia.

Nel 2009 contemporaneamente alla titolarità del Comando di Pavia assume la responsabilità per alcuni mesi prima del Comando di Cremona e poi Lodi.

Dal dicembre 2011 a dicembre 2014 Comandante Prov.le VVF a Ravenna. Dal dicembre 2014 a settembre 2015 Comandante Prov.le VVF a Biella. Dal settembre 2015 a febbraio 2017 Comandante Prov.le VVF a Bergamo.

“Tra gli obbiettivi che mi propongo di raggiungere, in qualità di responsabile provinciale dei vigli del fuoco – spiega il neo comandante – vi è quello di elevare il già ottimo livello di risposta alle richieste dei cittadini utenti genovesi, sia per quanto attiene il soccorso pubblico, sia per l’attività autorizzata prevista dalla legislazione vigente in materia di prevenzione incendi.

Lavorerò con impegno e dedizione così come sono abituati a fare tutti gli appartenenti ai vigili del fuoco ed in particolare quelli della Provincia di Genova”.

“Auspico – conlude Piccinini – di continuare l’esistente ottimo rapporto di collaborazione con tutto il personale VVF e con tutte le istituzioni presenti nella nostra splendida ed operosa provincia genovese”.

Il Comando tutto da il benvenuto al nuovo Comandante.