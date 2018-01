A fuoco un magazzino a Toirano, fiamme spente da VVF

Intorno alle 14,30 di oggi una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga è intervenuta per un incendio divampato all’interno di un magazzino in via Mazzini a Toirano.

I pompieri sono entrati in azione con un’autobotte, che si è resa necessaria per spegnere le fiamme.

Le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area sono durate circa 3 ore.





Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che insieme ai VVF stanno indagando per stabilire le cause del rogo. Non è esclusa l’origine dolosa.