A fuoco ex monastro di S. Stefano a Millesimo

SAVONA. 14 AGO. Oggi pomeriggio un violento incendio ha danneggiato l’ex monastero del 1200 a Santo Stefano (Millesimo).

Le fiamme hanno investito il ristorante, il birrificio e l’officina. I pompieri hanno riferito che “la struttura del tetto è parzialmente crollata”.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Cairo Montenotte e da Savona.





Durante le operazioni, sono state trovate due bombole di acetilene che sono state rimosse.

Per fortuna al momento non si registrano feriti. Ancora sconosciute le cause del rogo. Indagini in corso dei carabinieri.