A Fiera Primavera c’è Bijan con i suoi tappeti persiani

GENOVA. 31 MAR. Girando per Fiera Primavera, in corso di svolgimento a Genova da oggi fino a domenica 9 aprile, incontriamo un habitué della manifestazione. Parliamo di Bijan, storico importatore e venditore genovese di tappeti persiani.

Bijan, di origine persiana, ha fatto la storia dei tappeti a Genova, essendo nella nostra città da circa 30 anni.

La sede storica del negozio è in corso Buenos Aires al 70r. (tel. 010 591531), mentre in Fiera è al padiglione Blu inferiore.

La superficie di esposizione, sia nel negozio, che in Fiera è piuttosto vasta e proprio a Primavera lo troviamo al piano terra del Padiglione Blu a lato ponente con un’esposizione che va da muro a muro della struttura.

Per lui, Bijan, il tappeto rappresenta un vero e proprio pensiero filosofico e dè lui stesso che ci accoglie nello stand con un pensiero, una poesia che merita di essere letta: “Se vogliamo intendere con qualche animo, nodo su nodo, con pazienza infinita, quei popoli che hanno creato il tappeto per la gioia di tutti, se vogliamo intendere il pensiero filosofico che lo anima, dobbiamo imparare ad avvicinarlo con amore: questo si ottiene vivendo insieme al tappeto, studiandolo con passione, maneggiandolo, come si potrebbe fare per una poesia o un quadro, fino a che questa particolare forma dell’arte orientale diventa piacere ed ispirazione”.

Bijan ha portato in fiera tavvero tanti tappeti, di tutte le fattezze, misure e ‘tasche’ anche se a proposito di costi lui per primo dice: “La qualità è il vero risparmio… per chi sa scegliere”.

“Possiamo senz’altro dire – spiega Bijan – che abbiamo i migliori tappeti per qualità e scelta. Infatti l’esperienza maturata in innumerevoli anni di presenza sul mercato, l’accuratezza nella scelta e nel controllo della lavorazione, assicurano il massimo della qualità. Il tappeto, infatti, non è solo un oggetto decorativo, ma è anche una preziosa testimonianza artistica di una cultura. Noi conosciamo ed apprezziamo le importanti sfumature che contraddistinguono la differente lavorazione di ogni manufatto, assicurando un servizio serio e competente per l’acquisto ideale”.

In ogni caso oltre alla presenza di tappeti pregiati, a Fiera Primavera Bijan, offre anche un angolo delle offerte con tappeti ad un prezzo incredibile il tutto nella migliore tradizione, la cortesia sincera dove l’ospite e non il cliente, è al centro dell’attenzione.

In esposizione anche tutta una serie di oggetti originali provenienti proprio dalla Persia.

Da non dimenticare, infine, la cura del tappeto che prevede il lavaggio e, a volte, il restauro effettuati direttamente da Bjian che grazie alla vasta conoscenza e l’alta specializzazione, unita all’impiego di tecniche moderne, viene utilizzata per l’accurato restauro dei tappeti restituendo, inalterato, il loro antico splendore.