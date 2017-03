A Camogli arriva il Candido della Tosse

GENOVA. 16 MAR. Nel decimo anno della sua scomparsa il Teatro della Tosse ha voluto dedicare all’amico e maestro Emanuele Luzzati la ripresa di Candido che porta in scena nel bellissimo Teatro Sociale di Camogli domani venerdì 17 e sabato 18 marzo 2017 alle ore 20.30. Il testo di Candido – Viaggio tragicomico nel migliore dei mondi possibili è di Tonino Conte ed Emanuele Conte tratto da Candido o dell’ottimismo’di Voltaire , regia di Emanuele Conte. Candido è una favola sull’uomo e sulla scienza, ma anche un percorso formativo alla scoperta delle contraddizioni del nostro mondo. Una storia ironica e giocosa, che nasconde dietro la sua apparenza allegra una drammaticità pronta ad esplodere nel finale. La messa in scena è aderente all’atmosfera letteraria del romanzo di Voltaire e l’impianto scenico è di forte impatto come nella tradizione del Teatro della Tosse.

Vi sarà un finale drammatico, in contrasto con i toni sempre ironici e giocosi della prima parte della storia, che rivela il lato nascosto dell’ottimismo di Candido, svelando una drammaticità che forse va oltre le conclusioni già non proprio ottimiste dello scrittore francese e che porterà Candido ad una definitiva, dolorosa presa di coscienza.

Le bellissime scene di Luzzati fanno da sfondo a questo mirabolante viaggio teatrale e i costumi sono stati realizzati da Bruno Cereseto e Paola Ratto basandosi sul lavoro di Emanuele Luzzati – di cui sono stati stretti collaboratori per molti anni – per il Candide di Leonard Bernstein (Teatro dell’Opera di Saint Louis, 1994).

FRANCESCA CAMPONERO

Costo biglietti: € 20,00 / € 15,00. Per prenotazioni :Tel. 0185 1770529; biglietteria@teatrosocialecamogli.it