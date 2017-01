A Briceno la nona tappa del Tachira

SAVONA. 22 GENN. Jimmy Briceno ha vinto la nona e penultima tappa della Vuelta al Tachira da Uregna a Cerro del Cristo Rey, montagna sulla quale si è conclusa una delle tappe più impegnative del Giro Andino. Briceno ha anticipato due compagni di squadra della Jhs: Monsalve e Flores, mentre gli altri ciclisti sono giunti sgranati uno ad uno. Jonathan Salinas ha conservato la maglia gialla, così come Ivan Sosa (della Androni Giocattoli Sidermec di Gianni Savio) che è sempre leader dei giovani.

Oggi si corre l’ ultima frazione nella capitale San Cristobal: si tratta della passerella finale, su un circuito cittadino per un totale di 95 chilometri. Speriamo in un buon risultato per gli italiani che per ora hanno ottenuto una sola vittoria con Bonusi nella tappa inaugurale.

Ordine d’arrivo: 1) Ymmy Briceno (Yhs) in 2 ore 42′ 05″; 2) Monsalve (Yhs); 3) Flores (Yhs) a 6″; 4) Campos a 8″; 5) Salinas a 9″; 6) Camargo a 12″; 7) Osorio a 21″; 8)Soto a 24″; 9) Delgado a 30″; 10)Becerra a 33″; 15) Sosa a 2’39”; 37) BONUSI a 12′ 23″.

Classifica generale: 1) Salinas in 30 ore 40’26”; 2) Briceno a 59″; 3) Flores a 1′ 10″; ; 4) Monsalve a 1′ 22″; 5) Campos a 1’45″: 6) Becerra a 3’11″; 7)

Sosa a 3′ 48″; 8) Osorio a 4′ 31″,; 9) Gonzalez a 6’43”; 10) Rodriguez a6′ 48″; 61) BONUSI a 1 ora 44′ 34″.

A Punti: 1) Monsalve, 115; 2) Salinas, 114; 3) Flores, 86; 4) Briceno, 81; 5)Campos, 78; 6) Bravo, 61; 7) Nava, 57; 8) Sosa, 54; 9) Torres, 47;

10) Rodriguez, Mendoza e Murillo, 44; 18) BONUSI, 29; 36) PALINI, 7.

Giovani: 1) Ivan Sosa (Androni Giocattoli Sidermec); 2) Paredes a 3’25″; 3) Mendoza a 10’42″.

Classifica GP Montagna: 1) Salinas, 31; 2) Briceno Fernando 21; 3) Briceno Ymmy, 17; 4) Monsalve, 15; 5) Campos, 14; 6) Flores, 12; 7) Torres, 11; 8) Sosa, 9; 9)Nava, 7; 10) Diaz, Rodriguez e Bravo, 4.

Traguardi volanti: 1) Isaac Yaguaro, 32; 2) Bravo, 31; 3) Briceno, 28; 4) Aular, 22; 5) Nava, 14; 10) BONUSI, 4.

PAOLO ALMANZI