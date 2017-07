A Bologna 26enne gira nuda per strada: multa da 3300 euro

BOLOGNA. 29 LUG. Una 26enne della Valle d’Aosta che si trovava a Bologna un paio di giorni fa si è messa a passeggiare nuda per le strade cittadine.

Il gesto della donna, non è certo passato inosservato, attirando l’attenzione e i commenti) di centinaia di passanti che l’hanno fotografata con gli smartphone postando poi immagini e video su Facebook e Vimeo.

In diversi hanno chiamato la polizia per avvertire della situazione. Gli agenti l’hanno individuata nei pressi della stazione e l’hanno multata per atti contrari alla decenza.

Ad elevare una salata amenda di 3300 euro sono stati gli agenti della polizia ferroviaria, vicino alla stazione.

Agli agenti che l’hanno fermata ha detto di “voler vincere la paura che provava quando si sentiva osservata”.

La 26enne aveva attraversato alcune vie di Bologna, fra cui via San Donato, via Irnerio, i via Indipendenza, davanti alla stazione e anche nel parco della Montagnola.