GENOVA. 19 FEB. Un 81enne calabrese, domiciliato in via della Benedicta a Genova, durante un dissidio per futili motivi con una donna, corregionale di 72 anni, oltre ad averla minacciata di morte, tentava di aggredirla con un bastone.

L’anziano violento è stato identificato in dai Carabinieri di Prà, che lo hanno denunciato in stato di libertà per “minaccia”.