A 73 anni spaccia droga nei caruggi: non arrivo a fine mese

GENOVA. 22 GEN. A 73 anni è stato pizzicato dai carabinieri a spacciare hashish e marijuana nei caruggi. L’anziano napoletano è stato arrestato e si è giustificato così: “Per tirare avanti la pensione mi basta e poi qui spacciano in tanti”.

Un mercato della droga a cielo aperto, in sostanza, che le forze dell’ordine cercano di contrastare con singoli appostamenti, pattuglioni ed attività di “intelligence” ma che sembra ormai fuori controllo, anche perché spesso vengono presi e rimessi quasi subito in libertà.

I pusher, come il pensionato arrestato dai carabinieri della Maddalena, spacciano piccole dosi e non hanno nulla da perdere. In casa del 73enne sono stati trovati 288 euro, che si ritiene sia il provento dell’attività illecita.