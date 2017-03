GENOVA. 16 MAR. A 70 anni spaccia droga, ma viene arrestato dalla polizia. Il fermo è avvenuto ieri pomeriggio a Sampierdarena, dove gli agenti, nel suo alloggio di via Pietro Chiesa, hanno trovato 31 grammi di hashish, 4 grammi di canapa indiana, bilancini di precisione e il materiale per confezionare le dosi. il pregiudicato genovese è accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli investigatori avevano scoperto che il “nonno pusher” spacciava droga aspettando ed adescando i clienti sull’uscio di casa. Ad alcuni vicini, che si erano lamentati per il viavai di persone, avrebbe detto che la pensione non gli bastava. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre scambiava i soldi e le dosi di hashish con un giovane nel portone di casa. Alla vista degli agenti, però, l’anziano è andato su tutte le furie e ne ha aggrediti due gettandosi su di loro e facendoli ruzzolare giù per le scale.